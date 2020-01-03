國巨(2327)針對晶片電阻啟動漲價，美系外資亦在最新報告指出「不排除大中華區市場有更大範圍價格上漲的可能性」，今天晶片電阻個股在國巨領軍創高下，相關個股同步走高。

晶片電阻因終端庫存水位低，加上缺工問題，吹起漲價風，國巨集團奇力新旗下旺詮針對大中華區代理商全面停止厚膜電阻接單，國巨旗下通路商國益亦針對非直銷客戶，調漲電阻價格10%到15%，由於國巨集團晶片電阻全球市佔率約40%，對市場價格掌握話語權，國巨集團針對晶片電阻啟動漲價，引起市場關注。

美系外資在最新報告指出，此次國巨集團價格調漲，可能是因為取消之前給予經銷商價格促銷活動，這類似於之前在去年12月3日中提到大毅(2478)進行部分價格調整，目前晶片電阻大規模漲價尚未完全確定，不過由於晶片電阻市場已經高度整合，國巨集團控制著全球40%以上的產能，且需求亦因5G等主要趨勢受益，不能排除大中華區市場出現更大範圍的價格上漲可能性。

在漲價效應激勵下，今天晶片電阻個股由國巨領軍創高，大毅(2478)及光頡(3624)盤中股價強攻漲停板，華新科(2492)及奇力新(2456)亦聯袂走高。

(時報資訊)