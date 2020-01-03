大陸降準刺激經濟、美中貿易的樂觀氛圍，美股四大指數勁揚收紅，其中又以科技股漲幅最為強悍，亞股中日股休市，韓、港股同步勁揚，台股今(3)日開盤漲66.96點、報在12167.44點，指數最高達12197點，惟早盤後漲幅急速收斂，開高走低熄火拉回，盤中翻黑，量能方面，今開盤不到一小時就爆出800億元的大量，電子資金比重高達8成5，現階段美中即將簽署協議，加上外資歸隊補量，台股下一波漲勢可期。

權值股方面，帶動台股開高的主要關鍵為蘋概三王支撐走高，台積電延續昨日開紅盤氣勢，股價續揚，台積電今跳空開高，股價最高達345元，不但完成填息2.5元的目標，且股價平了新高，還原息值後股價再創新高，市值再度逼近9兆元，股王大立光(3008)獲外資調高目標價到5800元，股價開高震盪壓回，盤中漲幅約0.7%，鴻海(2313)則持穩上漲逾1%，除蘋概三王外，其餘權值股有早盤後紅翻黑，下跌逾1%，友達(2409)、群創(3481)震盪於平盤附近。

被動元件股今多檔個股增量走高，國巨(2327)開出第一槍，調漲積層陶瓷電容(MLCC)與厚膜電阻等兩大產品線報價，今股價一度大漲約8%，身為同集團的奇力新(2456)也大漲8%，另一指標股華新科(2492)漲幅也達8%，其餘信昌電(6173)、禾伸堂(3026)、凱美(2375)等也同步大漲，大毅(2478)更一舉攻上漲停，在報價喊漲的題材下，被動元件個股漲幅整齊。

分析師指出，目前台股短線重返關鍵點12032之上，有利於短多續強，在美中貿易第一階段即將在1月15日簽署之際，白宮更釋出加速談判二階段協議消息，且聯準會及各國央行持續寬鬆政策，利多氣氛帶動台股開紅盤強勢大漲，目前台股資金活絡，類股健康輪動下，後勢行情展望仍然強勁，在台股技術面多頭排列下，第一季作夢行情即將展開，類股選擇上，看好5G概念股、半導體、網通及漲價概念股等族群。

(時報資訊)