投顧法人出具金融業最新產業報告，認為2020年台灣經濟維持擴張，配合台商回台投資、金管會新政策實施，將提升銀行放款動能及資本水準。整體而言，中信金（2891）、元大金（2885）及國泰金（2882）具基本面改善及高殖利率題材，可作為今年金融股關注焦點。

投顧法人預估，2019、2020年台灣經濟成長率分別為2.3％、2.4％。由於美國聯準會去年採取預防性3次降息，預期美國降息循環已暫時告一階段，有助於今年銀行淨利差下滑趨勢止穩。

此外，中美貿易戰帶動台商回台投資申請金額已達7078億元，未來台商將逐步落實投資計畫，投顧法人預期，台商回台投資及企業出口動能回升，將帶動企金借款需求增加、配合消金房貸需求，帶動今年銀行業放款成長動能上看5.5～6％。

此外，金管會陸續放寬零售型放款曝險風險權數門檻，並將房貸風險權數改以貸款成數計算，預估中信銀、新光銀、永豐銀、國泰世華銀及元大銀為主要受惠者，實施後銀行將可增加放款及其他投資機會。

壽險業方面，由於去年積極增加高殖利率股票部位，先前升息建立債券部位效益顯現，加上避險成本受惠台美利差縮小而下滑，投顧法人指出，壽險去年前三季避險後經常性收益率反而提升28～52基點，其中台壽保負利差縮小至-0.09％。

然而，美國聯準會去年3次降息造成美國10年公債利率下滑，雖然殖利率曲線再度轉為正斜率，但債券新錢收益率下滑約50～60基點，投顧法人認為使壽險業今年持續提高經常性收益率不易。不過，台美利差縮小，亦同步帶動壽險固定換匯避險成本下降至1.6％。

此外，去年以來資本市場大幅反彈，去年第三季壽險FVOCI及FVTPL金融資產未實現利益大幅回升，其中國壽、南山及富邦人壽未實現利益為999、877及385億元，隱含未來潛在資本利得有機會增加。

投顧法人預估金融股去年獲利成長12％、現金股息殖利率4.3％。今年受惠放寬房貸風險係數將提升資本適足率，減輕銀行業增資壓力。資本市場回升則帶動壽險金融資產未實現損益轉正，有助壽險及金控特別盈餘公積回沖，預估壽險為主的金控配息將增加。

投顧法人看好中信銀、國泰世華銀為金管會主要政策受惠者，台壽保及國壽的避險成本及保單資金成本持續下降，則有助改善負利差水準，並看好元大金銀行及證券獲利持續改善，提升股東權益報酬率及評價。整體而言，中信金、元大金及國泰金為關注焦點。

(時報資訊)