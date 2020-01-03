空軍今天取回UH-60M黑鷹直升機黑盒子後，會立刻進行數據判讀，釐清失事原因。但昨天軍方根據現場狀況與生還者描述，確認直升機墜地後曾經翻滾數圈。根據資深直升機飛行員研判，如果沒有機件故障狀況下，依機體殘破得相當嚴重以及翻滾狀況研判，因高度不夠不慎撞山或是懸翼掃到林木後失控翻落的因素可能性很高。

空軍昨天表示，依據事發當時數據，直升機維持的飛行高度是絕對高度3000呎，與當地山峰的高度接近。在目視狀況下，直升機可以輕易通過，完全沒有危險，但是如果現場有雲霧，就必須依靠高度計的指數，了解與地面的距離。

但資深飛行員指出，烘爐地山的山頭是3825呎(海拔1166公尺)，依據過去規定與飛行經驗，只少要飛在4825呎以上才是與地面安全高度。但昨天軍方公布數據竟然是3000多呎，根本高度太低，已經面臨危險臨界點。

資深飛行員直接指出，這一代山區經常突然會起雲霧依定是重要原因。因為這個航路大概所有的軍方直升機飛行員都常飛，絕對不會陌生，軍用直升機從台北飛往宜蘭有兩條航路，一條是從直線飛越烏來、坪林與宜蘭縣之間的雪山山脈北支，另一條是飛出基隆港後轉南邊的海線，如果飛到蘇澳，前者的飛行時間約會縮短20至30分鐘左右。

飛行員指出，飛烏來坪林航線有個重點，依照過去經驗，他們會以當地最高山頭為基準點，以烏來坪林當地最高山頭約為3000呎出頭,所以過去高度都會設在4000呎以上，若遇上雲霧，則會拉高至7000呎以上，有一次漢光演習還飛到13000呎。

飛行員解釋，這條航路越往北山頭會越低，飛3000呎從礁溪出來跟從頭城出來比較，頭城比較安全。問題是航路上有翡翠水庫，一般都不會從水庫上方經過，會進行繞越。

資深飛行員不解的是，昨天看目擊者拍攝的畫面，933黑鷹直升機似乎往著雲裡進去，這對直升機來說相當危險，若當時沒有改變航路，飛行員就一定要想辦法飛到雲上，維持目視高度安全。否則就一定要事前查清楚當地最高山頭高度後，維持在相對位置高1000呎，這才是安全狀態。

資深飛行員表示，這個地點發生過去前總統登輝前導機失事以及F-16戰機撞山，發生的原因幾乎都是因為進雲後，忽略了當地最高山頭高度，導致本身沒保持高度而發生事故。

該位飛行員表示，主要的原因等到黑盒子數據判讀後就會真相大白，他只能以過去飛行同樣航路的經驗來與這次事件進行比較參考。至於事發原因是機械故障還是人為操作因素，軍方已組成專案調查小組了解事件肇因。

(中時電子報)