規模約25兆元（人民幣，下同）的居民存量房貸利率如何「換錨」迎來政策定論。中國人民銀行（大陸央行）近日發布公告，對於居民存量購房貸款利率切換明確了定價方法和重定價周期。根據公告，今年3月1日起啟動存量浮動利率貸款的定價基準轉換為LPR事宜。金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商，將原合約約定的利率定價方式轉換為以LPR為定價基準加點形成（加點可為負值），加點數值在合約剩餘期限內固定不變，也可轉換為固定利率，存量浮動利率貸款定價基準轉換原則上應於8月31日前完成。

據《金融時報》報導，具體到存量個人住房貸款利率如何轉換？同一筆商業性個人住房貸款，在今年3月至8月之間任意時點轉換，加點數值應等於原合約最近的執行利率標準與去年12月發布的相應期限LPR的差值，加點數值在合約剩餘期限內固定不變；借貸雙方可重新約定重定價周期和重定價日，重定價周期最短為一年。

舉例來說，若某筆商業性個人住房貸款原合約期限為20年，剩餘期限為8年，原合約約定的利率為5年期以上貸款基準利率上浮10％，現執行利率為4.9％×（1＋10％）=5.39％。去年12月發布的5年期以上LPR為4.8％。如果借貸雙方確定在今年3月30日轉換定價基準，且重定價周期仍為1年，重定價日仍為每年1月1日，那麼加點數值應為0.59個百分點（5.39％-4.8％）；今年3月30日至12月31日，執行的利率標準仍是5.39％（4.8％＋0.59％），在之後的第一個重定價日，即2021年1月1日，按照重新約定的重定價規則，執行的利率將調整為今年12月發布的5年期以上LPR＋0.59％，之後每年以此類推。

值得注意的是，定價基準轉換的存量住房貸款只包括商業性住房貸款，不包括公積金住房貸款。

交通銀行金融研究中心高級研究員陳冀表示，購房貸款定價方式的切換對於存量住房貸款在今年無影響，但長期來看，居民購房貸款利息支出是增是減將取決於LPR的長期變化趨勢。

選擇參考LPR浮動方式（即選擇與銀行約定重定價周期），還是選擇固定利率方式，對於居民對利率走勢的判斷提出了考驗。一旦進入今年3月至8月的切換時間窗口，陳冀預計，由於居民整體自主判斷利率趨勢能力具有局限性，大量居民購房貸款可能較為積極地選擇向參考LPR浮動利率定價方式切換。

(旺報 )