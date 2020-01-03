（圖為疾管署檢疫人員向機上旅客進行衛教宣導。圖／本報系資料照）

中國大陸武漢地區發生肺炎疫情，疾管署表示，專家建議，除目前已實施的登機檢疫外，醫療院所注意從武漢來台之臨床嚴重肺炎病人及加強通報，並提醒醫護人員嚴格執行標準感染防護措施；進行插管、氣切等侵入式醫療行為時應依規定佩戴N95口罩。

疾管署說明，有關香港屯門醫院收治「曾有武漢旅遊史且出現上呼吸道不適症狀」的個案，經香港醫管局證實，目前病況穩定且隔離治療中，流感、SARS和禽流感快篩均呈陰性。

疾管署說，為防範病例自境外移入，我國已依標準作業程序啟動邊境檢疫應變措施，加強入境旅客之發燒篩檢、落實疑似病例之旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形等詢問、健康評估及衛教宣導，並針對自中國大陸武漢直航入境之班機進行登機檢疫，並向旅客宣導相關預防措施。

疾管署提醒，國人近期前往中國大陸，應落實「5要6不」原則，5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

疾管署指出，旅客入國境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；近期曾前往中國大陸武漢地區的民眾，返國10天內若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線並戴口罩儘速就醫，就醫時請主動告知TOCC （旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊，以供醫師評估及時診斷通報。

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