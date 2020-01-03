該如何存退休金？法人建議民眾，存退休金很簡單，只要作三「投」─立即「投」+紀律「投」+持續「投」，時間一久一定可以存到退休金。

根據貝萊德調查發現，「錢」是 台灣受訪者壓力的主要根源，那麼提早做準備即可以讓壓力少一點，實現財務健康如同照顧自己身體一樣，設好目標，一步一步向前邁進，從現在開始定期進行小額投資即可。

法人表示，即使剛開始每個月只有存一至三千元都可以，只要把握這三「投」，時間一久一定可以存到一定的退休金。

然而根據調查，台灣民眾用銀行定存儲存退休金的比率仍高，甚至超過5成，這麼存退休金只會愈存愈少，所以一定要立即「投」、持續「投」。

群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤指出，選擇定期定額投資標的，原則上，投資範圍愈大的共同基金會愈佳，如全球股票基金會比區域股票基金好，區域基金優於單一國家基金。另外，定期定額投資時間至少要3年，適度停利但絕對不能停扣。貝萊德表示，若不知如何選擇標的，投資「目標日期基金」 也可以輕鬆準備退休！

(工商 )