（松果購物年菜預購掀高峰，月銷量爆增13倍。圖／廠商提供）

隨著年節將至，松果購物（6740-TW）陸續搶攻年菜年貨及伴手禮的商機，今年年菜蒐羅了百品兼具口碑及實惠價格的年菜供消費者選擇，祭出消費滿888元現折100元優惠，帶動開跑首月即開紅盤銷量成長13倍，而農曆新年也進入倒數階段，年貨及伴手禮買氣也顯著攀升，團購品牌伴手禮屹立不搖，新興多元口味竄升搶攻年節熱銷榜席位，助攻2020開盤買氣。

年菜小資菜單夯賣8菜千元價成主流品牌口碑助銷量倍增松果購物公布年菜預購TOP5排行榜，今年以8菜組合最熱銷，價格帶約千元上下，【鮮味達人】大吉大利開運年菜-8道菜囊括佛跳牆、米糕、干貝鮑魚、全雞、醉蝦等經典菜式，豐富且份量十足，符合一般家庭約5～8人共享，高CP值在近一個月銷量暴增11倍奪下冠軍年菜組合；其次由今年最具競爭力的小資年菜組合奪下，【食尚達人】八方財運年菜超值8件組折扣後899元就可享有7菜1湯的超值組合，今年首上架就切中現代消費需求衝出銷售佳績，而今年TOP3則由【鮮味達人】推出的富貴龍蝦團圓宴-12道菜拿下，以口碑手藝加上頂級食材經典菜色組合而成，價格3,000元有找，整體來看年菜前三名皆由組合套組奪下，顯見年菜組合已是現今採購主流趨勢。

根據松果購物觀察，消費者採購年菜時對於品牌及口碑評價相當重視，像是今年第四名就由迪化街80年老店【老協珍】的海味街烏參佛跳牆-1639g搶下，選頂級黑玉烏參、魚皮等上選食材搭配排骨、豬腳、芋頭傳統滋味融合成為精熬的台式經典風味，以高品質實惠價格成為單品年菜的冠軍，另外TOP5最後一個席次由知名【黑橋牌】香腸蘿蔔糕獲得，以台灣白蘿蔔加入爆炒蝦米、香菇及黑橋牌招牌香腸製成「香腸蘿蔔糕」，其鮮潤滋味帶出層次豐富的口感擄獲老饕味蕾，近一個月銷量也成長了近3倍。

黑師傅穩坐冠軍 一口烏魚子崛起 新口味力拼嚐鮮綜觀今年年貨零食採購趨勢，品牌口碑為首選，平價零食以分享包當道，高檔零嘴則走向一口或是隨手包的取向，黑師傅、福義軒等品牌屹立不搖，一口烏魚子、健康堅果類躍升年節必買夯貨。根據松果購物近一個月年貨表現來看，【黑師傅】捲心酥200G蟬聯冠軍寶座，單罐價格百元有找，近一周平均單日銷售皆突破上千罐，而第二名則由【SGS】台灣野生一口烏魚子拿下，選用純正海烏魚子，手工日曬製作而成的烏魚子小零嘴，香味濃郁不死鹹成為年節團購好物，在近一月受到春節買氣挹注銷量激增620％；歷年的常勝軍福義軒蛋捲及經典餅乾在今年依舊不敗攻下第三名的位置。

近年健康風崛起，養身堅果類在過年更是少不了，今年更是囊括top5的兩個席次，眾多媒體推薦過的【陳老爹腰果】腰獸攜利桶，其傳承自五星級餐廳師父依傳統手工拌炒，採用純天然食材調味，有別於一般市售堅果產品烘培方式闖出一片天擄獲消費者味蕾，受到年節加持銷量成長1.5倍。另外值得一提的是今年花生口味零食新崛起，由「新竹福源花生醬」推出的【新福源】純手工-香濃花生醬蛋捲以創新味蕾擄獲消費者，口感香濃溫潤，吃起來非常扎實，且花生又具有「好事發生」的喜氣諧音，近一個月銷量成長達4.2倍，可望成為今年的爆紅年貨。

伴手禮吹健康風雞精、橄欖油上榜 8結蛋捲成年度竄紅伴手禮松果購物觀察從年貨到伴手禮盒除了都大吹健康風之外，伴手禮在包裝上選用喜氣的色系或是大氣的包裝，都對於消費者選購上大大加分。

伴手禮冠軍為今年爆紅的「六月初一8結蛋捲分享盒」以特殊造型打造獨特的酥脆口感，搭配香醇芝麻、日式海苔、極上咖啡、濃情巧克力等風味，禮盒具時尚設計美感，近一月銷量成長超過2倍，是今年竄升最快的伴手禮品牌；長榮航空機上嚴選的「菓舖物語米果」，禮盒採用暖色系簡約但不失莊重，平均一盒200元有找且口味具品質保證，一舉奪下伴手禮季軍。

隨著現代人重視飲食健康，橄欖油也首度搶進伴手禮top5榜單成為熱門送禮品項，而年節伴手禮的常勝軍養身補品類也拿下兩個席次，又以80年老字號【老協珍】熬雞精常溫禮盒14入銷售最佳，此外象徵大吉大利的橘子則成為今年網購竄升的熱門伴手禮，其中「苗栗迷你珍珠砂糖橘禮盒」皮薄味甜月銷量大幅成長近4倍。

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