（中天新聞畫面）

昨（2）日一架黑鷹直升機在新北、宜蘭交界山區墜毀，造成8人不幸罹難，5人受傷送醫。今日三軍總醫院院長蔡建松也出面說明5人傷勢。

蔡建松指出，目前5人病情穩度、意識清楚，雖然經重大創傷，但狀況已逐漸好轉。其中兩人目前仍在加護病房，包含中將次長黃佑民，傷勢較重，胸椎、腰椎第四及第五節骨折，但沒傷及神經與脊髓，肺部也有輕微挫傷，目前生命跡象穩定。

另一名軍聞社記者陳映竹，臉部有撕裂傷，腰椎及左小腿輕微骨折，但只需要打石膏，用束腹、束腰保護即可，不需要動手術，但因受困時間久，腳傷還需要觀察，過兩天穩定即可轉至普通病房。

對於傷者的心理狀況，蔡建松表示，目前都意識清楚，因身為軍人態度也相當堅毅，但仍會請精神科醫師、心理師訪視。

中將次長曹進平，僅臉部擦挫傷，生命跡象及活動力都相當良好。少將處長劉孝堂，雖然腰椎二、三、四節骨折，右耳也有撕裂傷、身體多處挫傷，活動力較慢，但仍可自行行走。中校參謀周欣頤則有胸部挫擦傷，狀況也穩定，並無大礙。

(中時電子報)