惠譽評級預計，大陸鋼鐵總產量在2019年達到歷史峰值（2019年前9個月7.5億噸；2018年前9個月7億噸）後，將在2020年有所下降，鋼企盈利能力有望回升。

惠譽預計，大陸住宅房地產建設將放緩，且由於環保和排放標準提高導致更多產能被淘汰，鋼鐵總產能將整體下降。儘管住房建設速度放緩，但政府加大基礎設施投資以及汽車銷售的個位百分數復甦將對鋼鐵需求形成支撐。

惠譽預計，盈利能力將因原材料成本正常化和平均售價企穩而回升。但是，由於大陸實施超低排放 (ULE) 標準，為避免生產中斷，企業需要大量環保相關資本支出，自由現金流 (FCF) 生成能力可能會因此出現分化。

惠譽預計，規模較大的生產商大部分已達標，因此將繼續取得強勁的自由現金流，而規模較小的生產商仍需迎頭趕上。

惠譽預計，大陸鋼材年表觀消費量（鋼鐵產量與淨出口之差）將因鋼鐵總產量預期下降而走低，如果國內需求低於預期，則出口有望回升。

惠譽認為該行業的評級變動將有限，因為惠譽授予評級的大部分企業評級展望為穩定。儘管盈利能力和現金流可能上升，但經營狀況的改善程度應不會引發任何正面評級行動。

(旺報 )