蔡英文競選辦公室發言人、民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》專訪，內容遭引申為「支持統一就是叛國」。對此，林靜儀先是強調自己完全沒有說「支持統一是叛國行為」，隨後也在臉書聲明辭去蔡英文競辦發言人職務。

林靜儀重申，在中共堅持武力併吞台灣並且完全不承認中華民國主權存在的情況下，附和支持中國以武力併吞台灣的主張，是對於我國主權的威脅，也會對國家安全造成危害。

林靜儀說，我們了解台灣內部對於統獨爭議與主張或仍存在些許差異。而台灣的民主制度保障言論自由，國家的未來也應該基於民主制度，由人民的意志來決定。這是民主的可貴之處。但是， 在國家主權與安全幾十年來都受到中國威脅的情況下，附和中共對我們武力併吞侵犯的主張，是不能認同的。

林靜儀指出，對於在近半小時訪談過程中用詞不精確，恐造成誤解或過度渲染，引起紛擾，本人即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人職務。

(中時 )