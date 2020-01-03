達興(5234)2019年受到面板產業市況不佳，大客戶的需求下滑，去年營收小幅成長。展望2020年，在PSA用配向膜新增客戶、大陸市場營收提升且半導體材料出貨倍增，法人估計今年營收仍有個位數成長，因產品組合優化，獲利成長幅度優於營收。

2019年國內面板廠表現低迷，尤其營收占比6成的大客戶友達(2409)呈現疲軟，但因來自大陸客戶的出貨成長，法人估計2019年達興顯示器材料營收微幅成長。由於今年大陸面板廠仍有投產計畫，雖然供過於求尚未改變，但因達興供貨給陸廠比重不大，大陸客戶需求直線攀升，另外，配向膜新增客戶，可推升今年顯示器材料成長動能。

除顯示器材料之外，達興在半導體應用開發Fanout、2.5D、3D 高階封裝的材料，去年第3季半導體材料出貨量增，營收比重占比約1～2％，今年有望倍增。半導體高階封裝目前產能吃緊，達興將投入5.5億元在台中中港加工出口區設廠，新的產線未來將以半導體材料及關鍵上游材料生產為主，2021年第1季開始投產。

(時報資訊)