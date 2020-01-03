為挽回大陸市場龍頭寶座，蘋果中國2日宣布對2019款iPad進行降價。這款其相較於iPadPro和iPad Air來說，定位是入門級。

從官方調整的售價來看，2019款iPad32GB和128GB版本的調整後的售價分別是人民幣（下同）2,499元和2,999元，此前兩者的售價為2,699元和3,499元，降幅為200元和500元。

全天候科技報導，此番調價，無疑會進一步提升2019款iPad的CP值，不過也有行業消息人士表示，蘋果進入2020年的第一次調價，是重新調整其直營管道價格政策的開始，顯示今後不同管道的價格將更加趨向於一致。

據IDC去年11月公佈的數據顯示，2019年第3季中國平板電腦市場出貨量排行榜上，華為平板以212萬台的出貨量排第一，年增長24.4％，市場佔比37.4％，第一次反超蘋果iPad系列。

而被華為反超的蘋果iPad系列則以192萬台的出貨量，及33.8％的市占率，在2019年第三季裡排名第二。

華為雖然在大陸衝破了iPad的重圍，但放眼全球平板電腦市場，蘋果的行業龍頭地位依然無可撼動。

(工商 )