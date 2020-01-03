國民黨總統候選人韓國瑜自去年凱道造勢後，近半年來大大小小的造勢，多則3、40萬，少則數萬人，也吸引許多Youtuber跟緊緊全省跑透透，有位幾乎無役不與的Youtuber「johnny Lin」就將所拍攝的韓國瑜造勢活動彙整成藍光DVD光碟，上架販售。售價也首度曝光。

在眾多Youtuber中，罕有以空拍做紀錄的類型。雖然訂閱人數不多，僅3.6萬，但他每次PO出空拍影片，卻都有5萬以上的觀看數。相當不容易。

而「johnny Lin」也將過去半年來，空拍韓國瑜造勢的影片、畫面，剪輯成光碟，並上架販售。並分為上下集，各售1112元，合售2020元。

挺韓Youtuber製作的空拍影片合集。(圖/截自 join lin空拍)

(中時電子報)