這次我去挑戰了全台灣最辣的辣麵－大王乾麵高雄版，現在我想到還是頭皮發麻。

不久前相當盛行挑戰超辣的麵條，許多人都希望能破紀錄，而這次法國網紅來台挑戰，也破紀錄，不過是「最快認輸」的紀錄，僅一根麵就讓他流淚罵髒話，還激起無限思鄉情，讓看見影片的網友爆笑地說，吃辣一時爽，菊花火葬場。

網紅路易在Youtube上傳影片分享，與女友一起去挑戰全台最辣大王乾麵的高雄版，兩人一同前往阿嬤大酒樓，不太能吃辣的路易一付很緊張的樣子，還準備了2罐牛奶以及胃藥。後來，店家終於端上超可怕的辣麵。

兩人發現傳說超級辣的麵看起來好像還好，並不是那種紅通通的顏色。而路易率先挑戰「一根麵」，結果才吃了半根，他就母湯，直說嘴唇都在燃燒，並連罵了9次putain(法文的shit)，後來好不容易吃完一根麵，他竟立刻被辣哭。

連較能吃辣的女友都挑戰，發現太辣真的食不下嚥，雖然挑戰成功有一千元的獎金，但生命價更高阿！並在文末呼籲不能吃辣的人不要貿然挑戰，導致身體不適最後浪費資源，要救護車載去送醫。

影片一出，不少網友都笑倒說，「你破紀錄了，最快認輸的紀錄」、「明天才是最可怕的，吃辣一時爽，菊花火葬場」、「我覺得死不值得1000塊，笑死」、「吃完了應該回家會哼著......菊花殘、滿地傷、你的笑容已泛黃吧」、「辣到中文都退步」。

(中時電子報)