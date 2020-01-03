「滿益群6號」擱淺。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

海巡署東部分署第13岸巡隊於2日晚間23時45分接獲118報案，東港籍漁船「滿益群6號」船長通報，表示漁船於台東利嘉溪海域岸際擱淺翻覆，請求海巡署派人協助，海巡人員到場後協助，幸無人員受傷。

13岸巡隊表示，獲報後隨即派遣第2、第3機動巡邏站人員馳赴現場查看「滿益群6號」狀況，並連繫第15海巡隊派員於海上戒護。

海巡人員抵達現場後發現該船已擱淺在岸際且船長已自行上岸在旁等候協助，前往關心並詢問船長事發經過，得知是在大武海域完成作業返回伽藍漁港途中，因距離岸邊過近且遭受湧浪打向岸際才導致擱淺翻覆。

「滿益群6號」船體無受損亦無立即性危險，將於3日由船主進行船隻拖帶作業，現場由海巡艇、岸巡人員分別於在海上及岸際實施安全監控。海巡署第13岸巡隊呼籲：若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

(中時 )