王惠美回應，她Po文的主要目的是，希望政府能夠加強危勞軍警消的危險加給，及凸顯他們退休後的生活照顧，如何讓這些基層軍警消得到更好的照顧，這才是國家應該要考慮的。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美昨天在臉書Po哀悼文引來網友謾罵， 今日她上午出席溪湖成功國中智慧教育中心啟用典禮，首度回應表示，對於意外發生除了不捨與哀悼之外，不希望他們像流星一樣過了就被遺忘，期盼政府能夠更重視這些特殊的公務人員，如何讓基層的軍警消得到更好的照顧，這才是國家應該要考慮的。

昨晚王惠美在臉書Po一則標題為「追悼英勇將士，請正視軍警消保障！」的文章，內文提到對於黑鷹失事意外傳來參謀總長等人不幸殉職表示遺憾，也再次凸顯軍警消工作的高度危險性；王惠美還說，對於已通過的公務員年金改革中，並未充分考量軍警消工作的特殊性，表示這樣的改革，不但沒有給予退休軍警消人員足夠的保障，還會造成台灣軍警消人力缺口更加擴大。

下午王惠美現身西湖成功高中回應表示，臉書那些留言幾乎都不是彰化鄉親，有點像是楊蕙如般的網軍，她Po文的主要目的是，希望政府能夠加強危勞軍警消的危險加給，及凸顯他們退休後的生活照顧，如何讓這些基層軍警消得到更好的照顧，這才是國家應該要考慮的。

(中時 )