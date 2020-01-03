金門許姓男子連2天到銀行欲匯款新台幣113萬元，卻說不清楚受款人是誰？警方研判他碰到詐騙集團，苦口婆心勸阻成功，懷疑其中可能另有隱情，仍與銀行保持密切聯繫，只要再上門就通報處理。

許男日前獨自到土地銀行，欲從戶頭匯款113萬元至3個不同帳戶，各為50萬、50萬、13萬。行員以金額過大，詢問匯款用途，但他卻支支吾吾，一直講不清楚。行員懷疑是碰到詐騙集團，向金城派出所報案協同處理。

線上巡邏員警據報趕至，許男才說他在多年前，因買賓士車跟3位朋友借錢，現在要將多年欠款歸還，不可能是詐騙案件。但行員提示許男填寫的3張匯款單，只有1張有填寫戶名，另2張僅填寫帳號而已。

警方詢問有無3位「朋友」的聯繫方式，以便做進一步確認。但許男表示匯款對象是「老朋友」，並沒有留下電話，同時也未能說出朋友的姓名，讓警方確信為詐騙案件，勸說莫輕易匯款，以免受騙上當。

在警方苦口婆心勸說下，許男也驚覺可能受騙，趕緊請行員將款項沖正回帳戶，才保住多年積蓄，並感謝警方及行員協助。不料，他隔天又到銀行欲匯款，警方據報再用力勸說，最後才讓他回心轉意離去。

警方研判許男可能有難言之隱，擔心他真的受騙，已請銀行多加留意，只要他再上門，就立即通報處理。

金城分局長李益杰指出，詐騙手法五花八門，除一般常見老哏外，也不斷推陳出新，「多一分查證，少一分受害」，若遇到類似狀況，可至165網站查詢反詐騙資訊，或撥打165專線查詢、110報案處理。

(中時 )