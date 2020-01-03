美國總統川普2019年最後一天表示，2020年1月15日美陸將簽署第一階段協議，同時將赴北京展開第二階段談判。專家認為，川普訪華的目的，是為了向大陸國家主席習近平提出更多要求，迫使陸方做出更大讓步。
2019年12月13日，美、陸宣布達成首階段協議，內容包括陸方承諾購買更多美國農產品、保護智慧財產權，但雙方均沒有正式公開此一協議文本。
儘管第二階段談判內容仍不為外界所知，但可能涉及美陸長久以來難解的核心問題，如強制美國企業技術轉讓，以及大陸政府對國企補貼等。
南華早報報導，北京人民大學國際關係學者時殷弘認為，川普可能藉由北京行對習近平提出更多要求。他提到，陸方發現對滿足第一階段協議感到吃力，包括陸方承諾未來兩年購買2000億美元的美國產品。
時殷弘表示，川普或許會進一步要求大陸當局做出更多讓步，例如購買更多美國產品，或要北京對結構性改革做出承諾。以川普的個性來看，不論最初協議的結果如何，他對大陸施壓的做法是不會改變的。
文章來源：川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕
(中時電子報)
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