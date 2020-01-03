知名蘋果分析師、天風國際分析師郭明錤近日在報告中表示，蘋果新EMS廠商提升訂單比重為大勢所趨，蘋果正在培養新EMS廠商。歌爾聲學有望在2020年取得AirPods Pro組裝訂單；立訊有望在2020年成為新款Apple Watch獨家組裝與SiP供應商，並擁有50～60％的AirPods系列訂單。

此外，比亞迪電子有望在2020年取代廣達成為iPod Touch獨家組裝廠商。

郭明錤在報告中表示，總部位於中國深圳的立訊精密（Luxshare Precision）將成為Apple Watch搭載的s系列晶片的唯一供應商。與此同時，蘋果已經與另一家中國公司歌爾股份接洽，希望後者幫助其生產AirPods Pro。因此，蘋果很快就會有兩家AirPods Pro的供應商，這將幫助該公司滿足消費者對下一代AirPods Pro的需求。

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