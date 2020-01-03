台股3日走勢戲劇化，早盤衝高，一度逼近30年高點，挑戰12,200關卡，但中場翻黑跳水，高低點震盪高達174點，法人分析，主要是美伊關係緊繃，油價急彈，造成台股拉回。台塑化（6505）盤中股價上漲1.43％，股價逼近100元關卡。

中東局勢急劇升溫，美軍日前空襲伊拉克首都巴格達國際機場，造成七人死亡。

據阿拉比亞電視臺報導，巴格達火箭彈襲擊中，攻擊美國大使館的什葉派民兵武裝副領導人阿布．馬赫迪．穆罕迪斯死亡。

此外，據阿拉比亞電視臺和天空新聞台消息，伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬特種部隊「聖城旅」旅長凱西姆．蘇萊曼尼將軍，也在巴格達襲擊中遇害。

永誠國際投顧投資總監陳威良指出，此屬地緣政治風險，與基本面無關，台股逢回可以找買點。有產業轉機的原強勢族群，例如被動元件、記憶體等漲價概念股，也有長線主流如半導體、5G，都可留意。

他也指出，由於短線當沖客很多，所以，漲時助漲，跌時助跌，端看風向往哪吹。

(工商 )