根據今天公布的一項報告顯示，加拿大收入排名前百大執行長2018年所得是勞工平均所得的227倍，如此差距是前所未見。

「加拿大政策替代中心」（ Canadian Center for Policy Alternatives，CCPA）年度報告指出：「以另一方式說，從元旦至今天上午10時9分為止的34小時許，這些執行長平均已賺得加拿大勞工一整年的平均收入。」

「根據我們追蹤相關數字，執行長以一天又10小時的時間，就可賺得勞工全年所得，寫下13年來最早最快的紀錄。」

在2008年至2018年間，所得排名前百大執行長的薪水增加了61%，而勞工平均薪資只增加24%，這比率或多或少相當於通貨膨脹率。

根據立場左傾的CCPA資料，2017年至2018年執行長薪水躍升18%，勞工平均薪資僅增加2.6%。

報告作者麥唐納（ David Macdonald）說：「 財富持續集中於社會高階層，而勞工平均收入增幅僅足夠追上通膨率。」

加拿大這些執行長2018年平均所得1180萬加元（約新台幣2億7824萬元），加拿大人均所得為5萬2000加元。

多數（79%）執行長的收入來自與公司股價相關的紅利，特別是股票選擇權（Stock Options）。

在2018年，僅4位女性列名加國前百大富有執行長，高於2017年3位女性列入。

報告並指出，即使公司財報虧損，執行長們仍擁有很好的報酬。

(中央社)