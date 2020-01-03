黑鷹直升機昨天失事墜毀山區，造成參謀總長沈一鳴等8名軍官殉職及5人受傷，三總院長蔡建松今說明傷者傷勢，蔡建松表示，5名傷者有2位住進加護病房，分別是後次室中將次長黃佑民及新聞官陳映竹，黃佑民主要為胸椎、腰椎受傷，陳映竹則腰椎有骨折及左腳因壓傷過久需要觀察，5人目前狀況均穩定、意識也清楚，疼痛度及活動力都較昨日送來時進步。

晚間7時許，5名傷者先後被送到內湖三總急救，先是通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤及黃佑民等三人，接著是作計室少將處長劉孝堂，直到8時30分左右軍聞社新聞官陳映竹也送到三總。

蔡建松指出，黃祐民傷勢是5人當中稍微嚴重者，其胸椎第12節、腰椎第4、5節有壓迫性骨折，所幸未傷及神經及脊椎，另有左側第7至10肋骨骨折，尾椎骨折，兩邊肺部有輕微挫傷，但四肢活動度及呼吸都沒有大礙。陳映竹傷勢則是有臉有4公分創傷、腰椎第2、3節橫突骨折，左小腿遠端腓骨骨折，但不用手術，打石膏、穿護腰即可，住加護病房主要因其左腳被木板及箱子壓住太久，擔心循環會有問題，觀察2天後若無大礙，即可轉入一般病房。

至於曹進平中將的傷勢，蔡建松說，其傷勢較輕，主要臉、四肢擦傷、挫傷，膝蓋因撞傷有一點血腫；劉孝堂少將則腰椎第2、3、4節橫突骨折，右耳有5公分裂傷，右臉、上臂及背部有挫傷，兩人傷勢並無大礙，都可自由行走，目前尚未預估需住院多久。

上午8時許，總統蔡英文至三總懷德廳弔唁罹難的8名軍官，同時探望傷者，蔡英文表示，目前5名傷者狀況穩定，有2位在加護病房、3位在一般病房，意識都很清楚，有的是外部的創傷，有些是骨折，需要一段時間的休養，不過大致的情況穩定，醫生也都很有信心，三總是全國最好的創傷醫院，希望他們好好養傷，未來還要為國家好好做事，除了醫療之外，工作及生活上，已請國防部給予最大的照顧。

蔡英文說，從昨天到今天，罹難者家屬都非常哀傷，親人突然不能回家，是很難以承受的事情，軍人的眷屬其實承受了很多負擔，整個社會對他們的付出應該更加珍惜與感謝，後續的撫卹及協助，會盡最大的力量，務必讓家屬的生活可以無虞，讓他們情緒順利恢復，這是我們要做最大努力的地方。

(中時 )