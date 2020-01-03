台中市清水區建國國小年校慶運動會及操場跑道啟用3日上午舉行，由議長張清照等人為活動揭幕。（台中市議會議長張清照服務處提供／陳世宗台中傳真）

張清照致詞說，建國國小建校滿一甲子，祝福學校生日快樂，也祝學生們學業進步、快樂學習。（台中市議會議長張清照服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市清水區建國國小年校慶運動會及操場跑道啟用3日舉行，由台中市議會議長張清照等人為活動揭幕，大批學生在全新彩色跑道競技；校長王俊華、家長會長陳嘉和、榮譽主委陳朝萬等人一致感謝張清照議長學校爭取設置全新跑道，讓學生有舒適的活動空間。

建國國小建校滿一甲子，張清照致詞祝福學校生日快樂，也祝學生們學業進步、快樂學習。他說，學校的操場是學生上體育課及下課休閒活動的重要空間，建國國小的跑道年久失修，影響學生平時的活動，有必要爭取翻新，因此向市府爭取了5、600萬元建置。

今天全新的彩跑道正式啟用，學校以「辦喜事」的心情舉辦校慶運動會和場跑道啟用儀式，大批師生體驗全新跑道，有學生說新的跑道讓賽跑速度更快了!也有學生說全新的跑道色彩鮮豔，跑起來又舒適，真的感覺好高興!

王俊華致詞時特別感謝張議長爭取翻新這個全新跑道，並與與會嘉賓一起進行啟用儀式，以魔法棒戳破大型彩色氣球，裡面的小氣球瞬間起飛，代表夢想起飛，師生們歡欣鼓舞，接著運動會登場，學生們在場上競技，大展身手，爭取最好的成績。

(中時 )