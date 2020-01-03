LuLu分享坐到Hebe鐵粉小黃司機的車。（圖／翻攝自Lulu 黃路梓茵臉書）

LuLu透露今年要發新輯。（圖／中時資料照片）

常穿梭於大街小巷的計程車司機不僅社會經驗豐富，遇到名人的機會也多過於一般人，最近有位女星分享自己昨(2日)晚間搭上了一台司機是Hebe（田馥甄）鐵粉的小黃，自己也跟車內音樂哼唱，讓司機開心回頭問她身分，以為載到心中女神，結果答案是主持人LuLu（黃路梓茵），令網友噴笑。

LuLu昨在臉書分享一段有趣的計程車奇遇記，她稍早搭到一台不斷播放田馥甄YouTube歌唱精選輯的小黃，自己也索性跟著哼唱，過紅綠燈時司機終於忍不住回頭，指著螢幕問她：「妳是這個人嗎？」LuLu為了交通安全希望司機快回頭專心開車，但內心真是開心不已。

LuLu之後回應抱歉，自己不是Hebe，司機便一臉失望地回頭開車，下車時，司機又跟LuLu說：「小姐我覺得你可以去當歌星，應該會很好聽」，這番打氣的話語令她哭笑不得，LuLu之後懊悔表示忘了跟司機說今年她就要發行新專輯，其他粉絲則說：「那這樣他應該不是馥甄的大鐵粉喔」、「可惜了，有眼不識泰山……浪費了現場一個簽名」、「結論是：司機不認識你，但把你誤認HEBE也太蝦（瞎）」、「以為司機說，妳好像陶子」。

(中時電子報)