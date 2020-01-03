媒體報導伊朗一名重要將領在巴格達的空襲中喪命，稍後美國國防部出面證實此次空襲由美軍所為，投資人擔心中東緊張局勢不斷升高恐將打亂原油供應，周五亞洲交易時段國際原油價格急速飆升近4%。

目前布蘭特期油大漲3.98%，報每桶68.90美元，美國期油上漲3.87%，報每桶63.55美元。

伊拉克電視台和官員表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）首領暨精英部隊聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassim Soleimani），以及伊朗支持的人民動員部隊（Popular Mobilization Forces）副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）在伊拉克巴格達機場的空襲中喪命。

美國國防部剛剛發布聲明，證實美軍稍早前對巴格達進行空襲，伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼已經喪命，此次空襲旨在阻止伊朗未來的攻擊計畫。

(時報資訊)