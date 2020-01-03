2019年整體商用車總市場登錄23,301台，較前年成長6%。受惠於電子商務物流需求增加、政府持續推動前瞻基礎建設、老舊車輛汰換補貼等，3.5噸以上大貨車及客車總市場登錄13,149台，年增10%。此外，3.49噸小型貨車市場在政府推動五期排放延期及合法載重提升法規的助益下，總市場登錄10,152台，年增2%。

由和泰汽車(2207)所代理的貨車及巴士以高品質、高馬力、省油等商品特性，廣受市場好評，其中HINO品牌300系列、500系列、700系列貨車及巴士，加上TOYOTA COASTER，及去年引進台灣的GRANVIA商旅車及HIACE廂式貨車，建購完整的商品線提供全台各公司行號營運服務。

和泰車指出，2019年3.5噸以上HINO大型商用車合計登錄3,685台，佔有率28%，年增7%，勇奪2019年大型商用車市場No.1，達成大型商用車市場十連霸的目標。在HINO 3.49噸小型貨車部分，2019年登錄3,722台，年增8%，並創下HINO 3.49噸小貨車國產化以來銷售的歷史新高記錄。

另外，2019年5月始導入的TOYOTA GRANVIA商旅車及HIACE廂式貨車，也成功吸引企業商務接送及精緻運輸客戶的青睞，首年銷售635台，預期今年可望突破千台。

展望2020年美中貿易戰可望有突破性進展，市場及產業景氣也將逐漸回溫，和泰汽車希望能積極與廠家合作，爭取引進更多新型車並持續精進現有服務型態，協助產業發展與提升企業營運績效。

(時報資訊)