2020 年蘋果新 iPhone 來勢洶洶？先前掌握蘋果相關消息準確度很高的天風國際證券分析師曾指出，蘋果將會在 2020 年推出 5 款 iPhone，其中包含上半年的 iPhone SE 2，跟下半年推出的四款支援 5G 的機種。但從台灣供應鏈方面傳出的消息卻指出，蘋果準備的 iPhone SE 2 新品很可能有兩款，且量產計畫已在推進中。

《Digitimes》(電子時報)從供應鏈方面取得的消息指出，蘋果將在 2020 年推出的 iPhone SE 2 很可能不只一款，而是有兩款，包含原本採用 4.7 吋 LCD 螢幕的機種，另外一款則可能採用 5.5 吋或是 6.1 吋 LCD 螢幕。4.7 吋機種預計在上半年(一般推測可能時間點落在三月份)，而螢幕更大的款式則預計在 2020 年年底前推出。報導指出，這兩款 iPhone SE 2 機種，預計都將搭載 A13 處理器，螢幕較小的配備 3GB RAM，螢幕較大的款式則搭配 4GB RAM，預計這兩款僅支援 4G。

之前天風國際證券分析師郭明錤預測，蘋果預計在 2020 年推出 5 款 iPhone，包含上半年的 iPhone SE 2；下半年四款 iPhone 則都支援 5G，分別是 5.8 吋 OLED 螢幕、搭配 2 顆後置鏡頭、6.1 吋 OLED 螢幕、搭配 2 顆後置鏡頭、6.1 吋 OLED 螢幕、搭配 3 顆後置鏡頭以及 ToF (飛時測距)鏡頭(也就是總共四顆後置鏡頭)，以及 6.7 吋 OLED 螢幕，搭配 3 顆後置鏡頭以及 ToF (飛時測距)鏡頭。

先前從未有相關消息傳出 iPhone SE 2 會有螢幕更大的款式。綜合先前的網路傳聞，iPhone SE 2 預計採用 4.7 吋 LCD 螢幕，機身設計類似 iPhone 8，搭配單顆主鏡頭，沒有 3D Touch，採用 Touch ID 有實體 Home 鍵，預計儲存容量提供 64GB、128GB 的選擇(iPhone SE 提供 16 / 64GB)，機身顏色則預計有太空灰、白色與紅色的選項。

(中時電子報)