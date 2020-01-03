蔡英文總統今上午在總統府召開「國防軍事會談」時表示，此次墜機事件是國家重大的損失，但國家安全一日也不可懈怠，請三軍將領確保軍心民心穩定、確保台海周邊安全、確保裝備檢整完善，讓軍心穩定、民心如常。會中蔡總統裁示，追晉罹難的參謀總長沈一鳴一級上將，並頒授青天白日勳章。

總統致詞時指出，昨天發生了不幸的墜機事件，有幾位優秀的同袍，不幸殉職。想在會議開始之前，請大家起立，共同為昨天殉職的弟兄默哀一分鐘。

她說，這一次的意外，是國家重大的損失。除了不捨和哀悼之外，她也已經交代了，後續的撫卹、醫療協助，都要從優、從寬跟從速；不過要提醒各位，國家安全是一日也不可懈怠。各位都是國軍重要的幹部，務必要確保國防事務如常的運作，讓軍心穩定，民心如常。

她指出，會議開始前，她有三個任務要交代給大家。第一、 務必確保軍心民心的穩定。沈總長非常受到軍中同袍的愛戴，在世的時候治軍非常嚴明，紀念他最好的方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。國防事務有完整的分工，也有代理制度，請大家務必在嚴部長的領導下，讓國軍、國防事務如常運作，穩定軍心。

總統說，第二、務必確保台海周邊安全。這段時間，也請大家要提高警覺，密切注意台海周邊的軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。

總統強調，第三、務必確保裝備檢整完善。她也要求各位回去之後，嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不能有任何鬆懈。

總統表示，「沈總長是我們的弟兄，他的過世讓大家都很難過」。但讓軍心穩定、民心如常是三軍將領的責任。這「三個確保」，她要請各位回去後嚴格督導、認真執行，確保台灣的安全。

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、國安會諮詢委員陳俊麟、副秘書長陳文政、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光等亦出席是項會議。

(中時 )