桃園市第二選區立委候選人參加公辦電視政見發表會。（甘嘉雯攝）

統促黨陳志豪因為發生車禍，來不及參加政見發表會。（甘嘉雯攝）

桃園市選委會3日舉行公辦電視政見發表會，上午10點由第二選區為第一組，包括國民黨立委候選人吳志揚、民進黨立委候選人黃世杰、台澎黨張馨云、台灣維新黨吳文凱4人準時到場並且抽籤闡述政見，不過統促黨陳志豪因為路程發生車禍，沒趕在9點50分前需進場的規定，慢了1分鐘，依規定無法參與。

吳志揚首先對2日發生的黑鷹直升機事件表達哀悼與痛心，接著闡述第二選區幅員遼闊，問題很複雜，必須要有經驗的立委來解決問題，否則會變成艱困的區域，他說自己剛滿50歲，若以職棒術語為「一軍的主力」，希望與大家共同奮鬥。

吳志揚說，大園要落實桃園航空城計畫，包括第三跑道，航廈，天空斷橋，國1甲，航空城徵收上要合理，希望縮短時程；另外，噪音防制費，8年1輪改為2年1輪，檢具核銷改為發放現金；另外楊梅五楊高架、校前路設砸道，台鐵在楊梅富岡有最大的機廠，另觀音是重要的工業區，大潭電廠機組增加，環境惡化需要管控；新屋為最大農業之鄉，永安漁港、海客文化需要特色發展。

而吳志揚反對農田水利會官派，等於侵害農民權利，若他上任會改過來，同時要財務透明等，而沿海醫療設施不夠，觀音1間大型醫院都沒有，署桃新屋分院應該要設第二大樓，特別要針對長照。

而民進黨黃世杰以他放著律師不做，參選立委，表示他是政治素人，但對桃園並不陌生，他是新屋出生住在楊梅，他進入市府任顧問，協助市長鄭文燦把升格後的法規筑一檢視，打桃園打造成宜室宜家的好城市。

黃世杰說，檢視法規不是打電腦，而是到第一線，傾聽民眾心聲，發覺法律哪裡有問題，他說，大園有國際機場，又被禁限建，楊梅在桃園最南端，經常被遺忘，沒有好好建設，需要再中央的立委與市長配合。

黃世杰說，這4個區域都有重點發展，桃園發展進步，工廠營收增加，就業人數都是全國最高，台商有1／4落腳在桃園，桃園率先實施生育補助，老人津貼，社區性長照身入家庭，平均年齡是全台灣最低，給年輕人帶來希望，願意生養家庭與建設，他說過去只有藍圖，沒有執行，應該要讓年輕人到國會。

黃世杰說，像是新屋有農博基地也會再開發，海客園區有海螺館，綠色隧道、草漯砂丘、許厝場溼地等，都應該串聯成濱海區，大園有海芋季，結合觀光產業，成為休閒好去處，需要在地子弟達成；另外，希望增加沿海醫療資源，因為將來會有2、30萬人口，A16站區會有醫學院，而部桃向中央爭取，由市府無償提供土地，不僅增加病床也有開刀設備，不管是老人或小孩都可被照顧。

台澎黨張馨云則針對保險產業論述，吳文凱來自許厝港，他質疑有進步嗎？航空城發展有符合期待嗎？觀音工業區空氣汙染，楊梅沒有戶外休閒，新屋也向是偏鄉，這是4區的現況，也是他參選的動機。

陳志豪因車禍導致行程耽擱，他說僅能再多與選民拜會，另外，對於反滲透法認為是針對親中人士有影響，很容易被扣帽子。

(中時 )