集保結算所表示，邁入109年，「股東e票通」電子投票平台服務，可協助投資人以快速便捷及多元化的電子化途徑來行使其股東表決權。108年採用電子投票上市（櫃）、興櫃公司股東常會共1,757家，電子投票占股東會出席股數比率52.54％，此外，投票總筆數超過737萬筆，行使表決總權數亦高達3,133億餘股，電子投票不論在總筆數、權數，甚至投票比率均再創新高，足以顯現我國股東行動主義的推展成效。

集保結算所指出，網路時代的資通安全是國家的重要課題，立法院已通過《資通安全管理法》並公告施行，顯示政府積極推動我國資通安全環境的決心。基於確保電子投票平台符合資安政策及法令要求，109年1月起，「股東e票通」股東登入及投票結果確認，採用Google所提供之reCAPTCHA機制進行驗證，需要點選「我不是機器人」方框後，搭配圖片題目，選擇網頁中所指定之物件方塊，藉以防止惡意程式干擾投資人正常之電子投票行為。

未來集保結算所也將因應行動化及數位化浪潮，不斷強化「股東e票通」平台功能，讓股東權益服務更加便利化與數位化，提供投資人更優質的服務，強化我國公司治理之國際評價。

(工商 )