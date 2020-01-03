公民團體要求原地保留台中美軍招待所，並予以活化，維護台中重要的城市記憶，台中市府表示將再廣納民意，研擬發展方向。（盧金足攝）

公民團體3日到台中市府前廣場抗議，要求文化部撤銷市府原處分，重新審議，保留珍貴並見證美軍協防台海歷史的《台中美軍招待所》園區；對此，市府表示，原聯勤台中招待所移撥市府前已報廢待拆，經民眾提報將其登錄為歷史建築，市府文化資產審議會專家學者審議後達共識，認為未達《文化資產保存法》基準，不指定為古蹟或登錄為歷史建築與紀念建築，未來將再廣納民意，研擬發展方向。

陳情活動開始前，公民團體先為昨日搭乘黑鷹直升機殉職的八名將士哀悼，表示因黑鷹是美國賣給台灣重要軍備，數十年來美軍更是協防台灣的重要力量，他們訴求文化權，協同退役美軍一起向文化部提起訴願，要求原地保留台中美軍招待所，並予以活化，維護台中重要的城市記憶。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，見證50年代美軍駐台中歷史的《台中美軍招待所》（又稱聯勤台中招待所）經台中文化資產審議判定不符市定古蹟與歷史建築資格，恐被拆除改建為「非營利組織與志工發展中心」大樓，一群要求保留活化台中美軍招待所的在地居民、台中市民、文資提報人、退役美軍及美軍駐台歷史研究者，不服該案文資審議結果，共同向文化部提起訴願。

大地心環境關懷協會執行長許宛鈴強調，公民團體要求實踐文化資產保存法聲張的「文化資產保存普遍平等之參與權」、文化基本法對於公民文化權的保障，抗議該審議案拒絕公開研究報告罔顧程序正義，侵害人民文化參與權，基於錯誤事實與不完整資訊所作成的錯誤判定，應予以重新審議。

許心欣說，參與要求保留活化台中美軍招待所因此，公民團體要求文化部撤銷中市府原處分，重新審議，以保留珍貴並見證美軍協防台海歷史的《台中美軍招待所》園區。

針對公民團體陳情原聯勤台中招待所保留活化一事，台中市府回應指出，原聯勤台中招待所移撥市府前，即已報廢待拆，後來民眾提報將其登錄為歷史建築，經市府文化資產審議會專家學者審議後達共識，認為未達《文化資產保存法》基準，因此不指定為古蹟或登錄為歷史建築與紀念建築，未來將再廣納民意，研擬發展方向。

文化局表示，市府將考量當地植栽與歷史意象，儘量保留既有喬木，研擬新舊共融、社福政策規劃，並邀集相關單位協商執行方向，傾聽地方民意，讓文化記憶、樹木保存及社福平衡發展。

「文化資產審議會召開前，皆依法將相關資訊公告於市府及文化資產處網站」，文化局強調，程序公開透明，會後也依法公告會議紀錄，不過由於相關調查報告屬內部參考文件，因此不對外提供。

(中時 )