北市府移送「卡神」楊蕙如補助案交檢調偵辦，市長柯文哲3日表示，有多少證據、講多少話，沒說要包庇誰，不管是國民黨或民進黨，有人檢舉就辦，該追究的會去追究到底。

市府發現楊蕙如申請補助，憑證和簽證落差百萬，柯文哲今表示，因市府沒有司法調查權，所以包括查金流，這要動用國家司法權，還有調查會計師帳目，特別是國營事業，所以他認為有多少證據講多少話，市府就只能說資料全部提供出去，剩下的就交給司法機關調查，市府是幾百萬，中央恐怕是幾千萬。

至於是否會進一步求償，柯文哲說，有多少證據講多少話，就算要求償，也要講得出要求償多少？公開透明還是他的態度，也沒說要包庇誰，反正對他來講，有人檢舉、有查到東西就把它拿出來。

面對卡神案送檢調遭民進黨質疑敲鑼打鼓是選舉操作，柯文哲強調，只要有送出去，他不用敲鑼打鼓也是全天下都知道，他只是表明了態度，也沒有說我要包庇誰，不必要去包庇任何人，不管是國民黨議員或民進黨議員，有誰檢舉就辦。

不過，楊蕙如現在下落不明，找不到人，柯文哲說，一定會潛逃出境的啊，這廢話，只是這個就剩下就是司法機關的事了。

(中時 )