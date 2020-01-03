農民職業災害保險開辦以來，仍有許多農民對往來農地的通勤職災感到疑惑，近日農委會解釋，如果農民往來如農藥行等資材行、市場，甚至外出用餐或購買餐點，途中發生事故等皆會視為職業傷害，可以申請理賠。

目前農民職業災害保險採自願加保，據勞保局統計，截至10月底為止，加入農職保人數22萬2779人、已占農保人數109萬餘人中逾2成。以10月為例，申請給付金額就有324件、477萬餘元，其中以傷害給付最多有317件、給付292萬元，另外還有包括1件身心障礙給付及6件喪葬津貼。

依農委會函釋，目前農職保途中傷害包括農民職業災害保險被保險人在應經途中發生事故，包括從事農作應經途中事故、往來資材行等，近期農委會再做出函釋，指出農民實際從事農業工作期間，如為維持接續農業工作上體力，為必要外出用餐或購買餐點，於農職保傷害審查辦法第4條第1項（如農作場域）所列地點之應經途中發生事故而致傷害，且第2項（酒駕、逆向、蛇行等）各款情事者，仍應屬農職保保障範圍，視為職業傷害。

勞保局官員表示，農職保除了在農地上工作受傷或死亡可以申請給付外，發生途中傷害也可以申請相關給付，可以從不能工作的第4天起發給，最高可領2年、而喪葬津貼則可以領取30萬餘元。

(中時 )