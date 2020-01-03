嘉義縣第10屆立法委員選舉電視公辦政見會3日在世新電視台登場，上午由第一選區4位候選人發表，代抽到1號的統促黨黃奕瑄缺席，民進黨籍蔡易餘、國民黨籍王啟澧、喜樂島聯盟黃俊雄依序闡述政見。蔡易餘細數4年來政績及對各鄉鎮規畫；王啟澧則針對鐵路高架、同婚及與楊蕙如關係向蔡易餘提出質疑。

蔡易餘指出，擔任立委以來努力為嘉義爭取各項建設，也深刻了解財政困難的嘉縣需要中央財源幫忙，因此在立院用力拚過前瞻基礎建設計畫，讓嘉義未來有更多發展的可能；王啟澧說，立委是立法院與地方的橋樑，自己從基層一路打拚，對地方鄉親、行政部門運作都相當了解，是合適的人選。

針對水上高架化，蔡易餘說，曾想過要帶領民眾抗議水上調度場，但考慮到整體期程作罷，雖未通過，交通部仍提出大車站大平台，創造都市新的生活空間。王啟澧則認為，水上調度場核定時中央到地方皆是民進黨執政，卻悶不吭聲，民雄段通過水上段未通過是因蔡易餘爭取不利，應公開向鄉親道歉。

王啟澧批評蔡易餘怕被鄉親知道他在立院推行同婚專法，派人強拆媽媽盟反同婚布條，知法犯法；蔡易餘則認為民進黨是依照公投結果，立同婚專法保障婚姻平權，且通過半年以來也未對社會有任何不好的影響。

蔡易餘分別闡述對海區6鄉鎮未來規畫，包括水上車站大平台、鹿草鄉鴨母寮大排親水空間、強化朴子交通網絡深化在地觀光、推動六腳相地方創生解決土地持分問題、東石養蚵產業鍊、義竹鄉滯洪池農用灌溉及布袋沿海水產精品加工等。

王啟澧主張重啟特偵組主張重啟特偵組，認為民進黨貪污腐敗，不能因噎廢食，需要有人對從政人員監督，也強調自己勤走基層，爭取到漁業用電補助、硬質玉米運費補助及公糧收購補助等，王啟澧強調，台灣人已給民進黨4年機會，若生活沒有變好就應換人、換黨做，才是民主政治的價值。

黃俊雄主要政見則是水上機場擴建計畫，黃說，小時候曾搭飛機到澎湖跟台北的經驗，目前水上機場僅飛馬公跟金門，未來要大力爭取水上機場擴建、直飛大陸沿海城市等。

(中時 )