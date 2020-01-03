蔡英文總統競選辦公室發言人林靜儀受德國之聲訪問時，竟提到：支持統一就是叛國行為。這番言論引起軒然大波，而林靜儀第一時間回應並沒有使用該說法，而稍早又在臉書表示，當時受訪時用詞不夠精確，表示將辭去竟辦發言人一職。

林靜儀表示，日前受德國之聲訪問時的用詞不夠精確，進而被標註為「支持統一就是叛國的行為」，但實際上當時對話的全文如下：

「在中共堅持武力併吞台灣並且完全不承認中華民國主權存在的情況下，附和支持中國以武力併吞台灣的主張，是對於我國主權的威脅，也會對國家安全造成危害。

我們了解台灣內部對於統獨爭議與主張或仍存在些許差異。而台灣的民主制度保障言論自由，國家的未來也應該基於民主制度，由人民的意志來決定。這是民主的可貴之處。

但是，在國家主權與安全幾十年來都受到中國威脅的情況下，附和中共對我們武力併吞侵犯的主張，是不能認同的。」

林靜儀在文末表示，對於在近半小時訪談過程中用詞不精確，恐造成誤解或過度渲染，引起紛擾，本人即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人職務。

(中時電子報)