集保結算所表示，「股票e票通」電子投票平台服務去年投票總筆數超過737萬筆、行使表決總權數達3133億股，電子投票占比達52.54％，三者均創新高。為確保符合資安政策及法令要求，「股票e票通」自元月起資安再升級，持續強化股東電子投票權益。

集保2009年建置完成「股東e票通」電子投票平台，協助投資人以快速便捷及多元化方式行使表決權。去年採用電子投票的上市櫃、興櫃公司股東常會共1757家，電子投票占比52.54％，投票總筆數超過737萬筆，行使表決總權數達3133億餘股，三者均創新高。

為強化網路時代的資通安全環境，立法院已通過《資通安全管理法》並公告施行。為確保電子投票平台符合資安政策及法令要求，集保對此將「股票e票通」資安再升級，強化股東登入及投票結果確認時確認步驟。

集保表示，元月起「股東e票通」在股東登入及投票結果確認時，採用Google提供的reCAPTCHA機制進行驗證，需點選「我不是機器人」方框後搭配圖片題目，選擇網頁中指定的物件方塊，藉以防止惡意程式干擾投資人正常電子投票行為。

集保表示，未來將因應行動化及數位化浪潮，持續強化「股東e票通」平台功能，讓股東權益服務更加便利化與數位化，提供投資人更優質的服務，強化我國公司治理的國際評價。

(時報資訊)