大立光(3008)將於1月9日舉行法說會，公布去年度財報，並說明今年第1季營運展望，受到蘋果股價站上300美元關卡激勵，今天早盤大立光一度攻上5100元關卡，帶動蘋果概念股全面走高，不過中場過後，逢高了結獲利賣壓出籠，大立光由紅翻黑，蘋果概念股亦同步走弱。

2020年第一個交易日開紅盤，美股指數強勢攻高，其中跟台股息息相關的蘋果更首度站上300美元關卡，續創分割後新高價，也帶動台股相關供應鏈今天早盤齊揚，大立光盤中最高股價站上5100元關卡，帶動玉晶光一度攻抵612元，創下掛牌新高價，在蘋果概念股扮演多頭攻高部隊下，台股指數亦再創29年半以來新高。

不過中場過後，逢高獲利了結賣壓出籠，大立光及玉晶光由紅翻黑，分別失守5000元及600元關卡，PCB個股—華通(2313)、台光電(2383)、砷化鎵廠的穩懋(3105)及全新(2455)，軸承廠—新日興(3376)及兆利(3548)、連接器廠—正崴(2392)及康控-KY(4943)聯袂下挫。

大立光將於1月9日舉行法說會，公布去年度財報，並說明今年第1季營運展望，受惠於智慧型手機照相功能持續提升，多鏡頭及AR/VR等新應用激增，市場普遍看好大立光仍是主要受惠者，今年第1季營運在非蘋智慧型手機新機陸續上市下亦不看淡。

(時報資訊)