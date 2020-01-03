黑鷹直升機失事，各黨停止競選活動，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲3日表示，執政黨本來就有行政優勢，要停多久或要幹什麼，還是有可以控制新聞的發布，這沒辦法。

外界好奇民眾黨如何評估暫停競選活動，柯文哲今指出，這是典型的行政優勢，既然中央政府先說要停止，我們當然是也跟著停止。

柯文哲表示，一次損失這麼多國軍將領，還是要表達哀悼，他的態度還是一樣，有多少證據講多少事，像這種遇到重大事故，我們也不要馬上去做一大堆結論，還是一樣，飛安還是要調查為什麼掉下來、到底發生什麼事，但調查結果沒有出來前，沒有必要多講，就是靜觀其變。

競選活動停止，柯文哲今回歸市政行程，柯文哲認為，真正首長也沒有所謂的上班時間，對他來講就是這樣，反正其實工作都一大堆堆在那裡，一樣一樣有時間就做、調整。

由於下周就要投票，外界認為是否停止選舉活動可能會影響選情，柯文哲說，沒有人希望意外事件發生，本來人活在這世界上，就是會有意外，颱風、地震什麼都有可能，所以韌性社會就是說極端氣候之下，面對極端氣候有新的思維，叫韌性城市。

柯文哲指出，對這種天災人禍、假新聞，網路世界的不確定性，慢慢要建立韌性社會，整個台灣社會要一步一步成為一個更穩定、更進步的社會，所以為什麼市場改建，他就是很堅持，就是這樣一下子不會看到它的改變，但時間久了，就會看到真正城市的改變，所以市場若不改變，城市很難改變。

他說，常常是事後才知道說當時的判斷對還是錯，為什麼主張SOP的人，就是照SOP走，就說讓可能的失誤降到最低，執政黨本來就有行政優勢，你要停多久或要幹什麼，還是有可以控制新聞的發布，這沒辦法，但也不否認可利用市政機會露出的優勢，不過，市政也是每天在做。

此外，外界批評事發後各黨都取消選舉行程，只有柯文哲繼續輔選，柯表示，網路世界這種假新聞、這種惡意攻擊，這也沒辦法，只有等到一個社會更成熟，才有辦法抵抗這種假新聞，不然也沒辦法。

柯文哲強調，事實上他一直到昨天下午才知道，到彰化南瑤宮才知道參謀總長罹難，飛機掉下來，到底多嚴重，我們都不曉得。

(中時 )