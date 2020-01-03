面對香港《難民法》爭議，民進黨的看法如何，蔡英文陣營發言人林靜儀表示，即使修了《難民法》，香港人也不適用，且《難民法》是在很遠的做法，現在就是在《港澳條例》裡面，維持政府的模糊認定。

林靜儀接受《德國之聲》專訪，被問到對於國、親兩黨支持通過《難民法》，民進黨的看法如何？林靜儀表示，在台灣《憲法》定義中，港澳人士並非外國人，若重新修法，讓港澳人士成為所謂的外國人，那大陸人士也是外國人，在《憲法》裡如果可以這樣訂定，對於台灣主權，還有國際上的訂位也會比較清楚。

即便修了《難民法》，林靜儀直言，香港人也不適用，如果修了法，第一個會考慮的可能是羅興亞人，恐非香港人，且最早在草擬港澳條例時，就已預留大陸如果在當初對香港人的承諾有反悔，草案內就預留了針對事件專案處理。

而被問到專案處理的項目並沒有列舉，像是時程、資格等等，林靜儀說，「這不是大學聯考簡章」，其中牽涉到，對另一國家的政治迫害者，來到這個國家要做庇護，有些東西並不能寫得太明確，即便處理香港朋友來台庇護，也不能大張旗鼓，畢竟此事高度敏感，對於別人的國家政體也要給予尊重。

另外，林靜儀也提到，所謂《難民法》就是要放棄原本的國家身分，那香港的朋友目前需要的只是短期庇護，那是不是「就從此不要當香港人，要來台灣當難民」，這也是沒有討論過的問題。

而2020大選在即，林靜儀也說明，為什麼要確保民進黨能持續執政，「韓國瑜市長是去年進了中聯辦去握手的人耶」，若當了總統，會幫香港人捍衛主權嗎？所以蔡英文總統目前的想法，至少要維持台灣的民主自由，若在過程中香港朋友有任何需要，目前最實際的做法就是在《港澳條例》裡，維持上述的模糊認定，而《難民法》是一個較遙遠的做法。

(中時電子報)