空軍UH-60M黑鷹直升機昨早因不明原因迫降在新北及宜蘭「桶後溪谷」失事，造成8死5傷，搜救人員在3小時內就順利找到飛機的位置，原本搜救人員要依桶後溪上去救人，但因消防局課員陳秋霞熟悉地形，改從「烘爐地山」找人，才能快速縮短救難時間。

陳秋霞說，中午趕到第一時間給的定位點並未找到墜機，直到接獲修正點後，選擇從山坡下方往上切，陳指出，山區下午就起濃霧，當時擔心入夜氣溫會驟降傷者失溫，心想要趕快把人救下山。

陳秋霞指出，當時因山區霧大、回音大，能聽到哨聲，但容易被誤導，最後決定分組搜救，當時她與特種消防分隊長藍文宏最早抵達現場，在烘爐地山東側偏南發現墜毀的機身。

藍文宏隊長指出，第一時間是從軍中獲得最後看到飛機的光點來判斷位置，但該定位點只是大方向的範圍，再依手機、GPS等工具協助搜尋，生還者靠著長吹哨聲指引他們放向，才能在3小時內就順利找到正確的位置。

藍文宏說，他們是第一組抵達現場，找到生還者時會先確定人數，最擔心的是怕有人被拋出機外，幸好機上的13人都在附近被找到。

藍說，因為救難時間縮短，生還者當時沒有失溫的狀況，傷勢較輕的生還者要我們先救機內的人員。

宜蘭縣消防局長徐松奕指出，陳秋霞挑戰過喜馬拉雅山、印度喀拉崑崙山脈等高山，參與過多次的高山救難經驗，能在短時間內搜救完成，也是她正確判斷的功勞。

(中時 )