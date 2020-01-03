資深藝人曹西平，經常在臉書上分享日常，有時更直言不諱點出亂象，直來直往的性格深受粉絲喜愛，不過近日卻在臉書寫道：「不要以為資深藝人好欺負」，更嗆聲：「棺材是裝死人不是裝老人」，讓網友相當好奇究竟發生何事。

曹西平表示資深藝人對演藝圈做出貢獻，年老後卻被後輩遺忘，讓他難掩怒火嗆聲：「不要以為資深藝人好欺負」，更直率表示：「沒關係，有天等你們到了這個年紀，不知道你們還可不可以存在，或是被大家遺忘更快」，對於許多人認為資深藝人「倚老賣老」，他反嗆：「可以活到老也要看老天爺安排，不是想活到老就可以活到老了，請尊重資深藝人，給點尊嚴吧」，更撂下狠話：「棺材是裝死人不是裝老人」。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

對此許多網友也大表贊同，紛紛留言：「四哥的字裡行間字字句句突破盲腸，太有感受了」、「不是每個藝人，都能像四哥在演藝圈撐那麼久，年輕人好好想想原因吧」」。

(中時電子報)