王惠美臉書貼文掀起正、反議論。（王惠美臉書／吳敏菁彰化傳真）

王惠美強調軍公教不認為是消費，在意保障軍警消工作尊嚴。（王惠美臉書／吳敏菁彰化傳真）

黑鷹事件後，彰化縣長王惠美在個人臉書貼文，指公務人員年金改革，軍警消工作特殊性未充分獲得考量，留言迅速灌爆，有按讚，有痛批消費國軍，王惠美今天再貼文，表示除了哀弔不捨，不希望像流星一樣過去，接受訪問並表示，留言幾乎都不是是彰化縣的鄉親，有點像是楊蕙如般的網軍進來的。

王惠美2日晚上7點多在臉書貼文，「追悼英勇將士，請正視軍警消保障！今天各大媒體，傳來參謀總長等人執勤時不幸殉職的消息，除了令人感到無限遺憾外，也再次凸顯軍警消工作的高度危險性。然而，更令人遺憾的是，之前已通過的公務人員年金改革中，軍警消工作的特殊性並未充分獲得考量。如此的改革也讓我擔心，除了無法給予退休的軍警消人員足夠的保障外，更讓台灣面臨的軍警消人力缺口更加擴大。」

這封貼文獲得很大「迴響」，被按4000多個讚，留言也多達2000多條，有支持「追悼英勇將士，請正視軍警消保障」，還有質疑「貼文有消費的意思嗎？1450一定要在這個時候來刷存在感？」「弔念可以但勿消費亡者，請縣長自重。」更多的是阿彌陀佛。

今天王惠美接受媒體訪問，表示不是消費，公務人員也都不認為是消費，這些留言很多都不是彰化鄉親，而是有點像是楊蕙如般的網軍，最主要的目的還是希望政府能夠對這些危勞的軍警消，給他們在職的危險加級，及退休之後的照顧，讓他們在工作的範圍內無後顧之憂。

隨後，王惠美臉書今天上午再次貼文，【盼更多的愛與包容帶領我們走出沈痛】

「面對意外事件，除了哀傷與不捨，我們總希望他們的犧牲不能如流星般消失。

祈願逝者一路好走，一位優秀軍人的養成殊為不易，特別是參謀總長的育成，更多國家資源的投資而來，失去這八位將官是國家莫大的損失。

然而痛定思痛之餘，惠美也衷心希望能喚起政府正視軍警消的危勞性，多給他們一點尊重與照顧，不管是在職期間的危險加給，或者是退休後的權益問題，都應該要有特殊的考量，這也是惠美從擔任立委一直到現在一貫的主張。

對於各界的指教，我選擇傾聽與寬容。因為我在意的是保障軍警消的工作尊嚴，我關心的是地方警消的人力不足現象，我相信軍警消同仁不會認為我在消費他們。

再次向0102黑鷹事罹難的八位軍士官表達沈痛的哀悼，並向其家屬致上最深的關懷，願亡者安息，生者平安健康，早日康復。」

(中時 )