市議員楊石城為死者哀悼，為生者祈福，向支持者致歉。（許家寧翻攝）

黑鷹直升機墜毀意外，造成8死5傷悲劇，國會政黨聯盟立委候選人楊石城為死傷者祈福，晚上首場立委公辦政見會確定「三缺一」，職業軍人退伍的無黨籍議員張耿輝悲痛黑鷹再度折翼，要在政見會挑戰國防立委蔡適應，為國軍官兵討公道！

市議員楊石城說，每天路口拜票行程，今天暫停公開選務，配合國會政黨聯盟黨中央指示，希望社會資源與政府團隊全力投入救援工作與釐清事故原因，對於痛失國軍英才，他也決定取消晚間的公辦政見發表會，為死者哀悼，為生者祈福。

張耿輝表示，他是職業軍人，一路了解軍人的辛苦，看到黑鷹兩年就摔了兩架，造成國家優秀將官折損，他認為國家花大錢買到有問題飛機，其中採購有無弊端？民進黨立委蔡適應身為國防外交委員會召集人，有沒有責任，他會在政見發表會要蔡說清楚。

對於原本傳出張耿輝與楊石城說好共同取消選務工作一天，並不參加公辦政見會，張耿輝則澄清「改口」，原意是看到各黨派都暫停選舉，他支持中央取消政見發表會，但選委會決定照常舉辦，他也會尊重；對此，楊則說「那是他家的事情。」

另外國民黨候選人宋瑋莉、民進黨候選人蔡適應、確定參加晚間7點市選委會舉辦的首場公辦電視政見會，蔡適應說，曾在立法院和許多優秀長官互動，對於噩耗感到難過，宋瑋莉說，軍警消隨時身處在危險環境中，一定會在立院爭取照顧軍警權益。

(中時 )