身兼總統蔡英文陣營發言人、民進黨國際部主任與不分區立委的林靜儀，昨日（2）接受專訪，強調「中國與台灣是兩個完全不同的國家」，更直言現階段在台灣支持統一是「叛國」的；此外，林也為將「中華民國」改成「台灣」，埋下伏筆。

昨日林靜儀接受《德國之聲》專訪，談到台獨議題，表示：「再怎麼樣，我們至少不論是我們叫做中華民國的這些獨立自主的公民，或者是我們認為應該叫台灣的公民，我們應該是一起的。因為我們是一個整個認為國家自主獨立的這一群人。」

訪問者追問：「所以你們不在乎那些想要跟中國統一的人？」林靜儀直言，中共有飛彈對著我們，對我們是個有武力威脅的政黨與政權，「那麼這樣的主張在國家來說是叛國的。」林坦言，這樣的言論「他是不能允許的」，更質疑「大家會談的言論自由限度到哪裡？」

訪問者質疑，林靜儀的說法恐讓台灣支持統一的人無法接受。林回道：「那個在我們講的國家主權裡面，因為那是一個威脅我們主權的，那你現在說，我應該要放棄我的主權跟中國在一起。」

訪問者追問：「你認為這是叛國？」林靜儀坦言，民進黨政府今年修訂的「國安五法」，之所以剝奪赴「中國」聽訓、參與政治活動、看閱兵的將領的退休俸，原因在於「我們認為不行」，因為「在這個政治上，尤其是國防上面是一個對於國家主權很大的傷害。」

訪問者再問：「你覺得你這樣的說法北京政府可以接受嗎？」林靜儀直言：「我為什麼要管北京政府能不能接受？這是我國內政。」

(中時電子報)