前總統陳水扁今召開記者會提到日前國民黨總統候選人韓國瑜，再度提到三ㄧ九槍擊案是扁自導自演，激動當場掀開衣服、解開皮帶，一度嚇到在場的人，原來他是要露出當年被槍擊的傷口，控訴韓等人在傷口上灑鹽。

一邊一國行動黨今天召開記者會前，先為昨天黑鷹直升機殉職的國軍默哀；扁指出，他為當總統時，不論做的不夠多、不夠好，向人民道歉；但提到轉型正義，經過15年，三一九又轉型轉到哪？

他說，三一九的自導自演說法，國民黨總統候選人韓國瑜竟然為了選舉，前幾天辯論會又說了，實在讓人無法再忍受下去。

扁指出，說邱義仁一手主導，這是很嚴厲的指控，扁若今天不站出來，「我屬虎，我這隻活虎，被當成死老鼠，能忍受嗎？」當初逢十幾針傷口會好，但我的心都在淌血，有必要為了選舉在傷口上灑鹽？

他指出，韓國瑜當天也提到說宋楚瑜愛妻事件，大家為宋楚瑜抱不平，為何每次選舉到，扁就被在傷口灑鹽，如何忍耐下去，「這次我真的忍不下去，一定要告」，「怎麼可能叫人拿槍打我自己？」

越說越激動，陳水扁突然站起來，直接解開皮帶、掀開衣服露出當年被槍擊的傷口給大家看。

扁表示，媒體人陳文茜當年提到「小護士說」，已經承認是事先講好，一個當黑臉一個白臉，結果說了15年後韓國瑜又拿出來講。陳已經承認說「自導自演」那是演戲，怎麼可以開這種政治玩笑。

他還呼籲社會，「不要病得那麼嚴重。」

(中時 )