大銀(4576)2019年受到貿易戰影響，法人估計全年營收年減近3成，稼動率下滑，影響獲利表現，2019年小幅獲利。2020年在美中貿易戰緩和，高階工具機和半導體產業需求增溫，法人預期今年將谷底翻身，由於獲利去年基期較低，今年獲利有望翻倍成長。

大銀和上銀共同以「HIWIN」自有品牌行銷全球。主要產品包括：線性馬達、力矩馬達、驅動器、微米與奈米級定位系統。大銀的業務受全球資本支出循環影響，去年前11月營收18.64億元，年減28.83％，衰退最多的是自動化和TFT產業。

展望今年，大銀為五軸機力矩馬達平台供應商，預期在高階製程需求提升下，出貨比重將逐年提升。半導體方面，大銀是全球最大半導體設備廠瑕疵檢測機平台獨家供應商，2019年受惠美國大客戶需求，營收年成長3％，是逆勢成長的業務，2020年在受惠5G、物聯網、邊緣運算等需求，目前訂單能見度6個月，2020年成長趨勢不變。

目前大銀驗證中產品，包括miniLED製造機台，預計最快今年第2季貢獻營收；此外，大銀推出E1新款驅動器，取代舊款D1驅動器，主要E1比D1更快、更精確，毛利率也更高，預計歐洲認證在今年第1季取得，第2季貢獻營收，可望為今年注入動能。

(時報資訊)