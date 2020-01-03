美中貿易局勢樂觀，以及投資人看好晶片產業復甦，周五南韓KOSPI指數盤中一度漲逾1%，晶片大廠三星電子和SK海力士分別漲逾2%和3%，惟受到中東緊張局勢急速升高打擊，韓股已由升轉跌，目前下跌0.27%。稍早前美國國防部證實，為了阻止伊朗未來的攻擊行動，美軍已對巴格達進行空襲，伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼已經喪命。

(時報資訊)