《韓股》中東緊張急升，韓股由升轉跌 11:592020/01/03 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中貿易局勢樂觀，以及投資人看好晶片產業復甦，周五南韓KOSPI指數盤中一度漲逾1%，晶片大廠三星電子和SK海力士分別漲逾2%和3%，惟受到中東緊張局勢急速升高打擊，韓股已由升轉跌，目前下跌0.27%。稍早前美國國防部證實，為了阻止伊朗未來的攻擊行動，美軍已對巴格達進行空襲，伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼已經喪命。 (時報資訊) #伊朗 #中東 也許您會感興趣 推薦閱讀 優步收購中東同業Careem 埃及有條件批准 08:582019/12/30 財經 《韓股》觀望北韓局勢、出口數據，韓股近持平 12:162019/12/30 財經 駐港部隊連發重磅消息 向香港局勢釋放訊號 12:192019/12/30 兩岸 周永暉：質量並進拚觀光 04:102019/12/31 財經要聞 伊朗海軍司令嗆美 滾出阿曼灣 04:102019/12/31 國際大事 親伊朗示威者圍攻美使館 川普：沒想與伊朗開戰 17:522020/01/01 國際 回敬大使館遇襲 美出動阿帕契、中東增兵 15:042020/01/01 國際 收兵！伊拉克示威群眾撤離美大使館 只留一句話 12:102020/01/02 國際 貿易協議15日簽署定案 美股攻勢再起 18:592020/01/02 財經 外資看好晶片價格反彈 三星、海力士獲利前景好轉 22:202020/01/02 財經 財經熱門新聞 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 三星搶發3奈米贏了？ 這資料一曝光...台積電竊笑 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 美伊衝突擴大！ 美期指挫逾350點 白宮發布緊急安全警告 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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