大潭藻礁行動聯盟與各學界今(3)日表示，國會在民進黨佔絕對多數之下，許多環保議題遭到擱置，破壞環境的開發案更是屢屢通關；今年大選 「分裂投票 」使總統票、政黨票和立委票分散到各政黨，相互監督使一黨不再獨大，許多環境保護才能被監督和落實。

環境法律人協會理事長張譽尹表示，民進黨2016年上任時承諾將修環評法，直到現在仍未兌現，就和當時承諾完成《礦業法》修法一樣跳票，人民看到民進黨在環保價值上的言行不一，更看到執政黨不斷向財團利益靠攏。

張譽尹指出，民主國家珍貴的精神的在於分權，若一黨獨大，國會議員的自主性將遭黨意綁架，國會將無法有多元聲音，許多政策無法被有效把關，中油觀塘工業區第三天然氣接收站開發案環評強勢通關就是一例，環境要被保護， 「分裂投票 」勢在必行。

中油第三天然氣接收站建設計畫包含觀塘工業區與工業港兩部分，分別在1999與2000年通過環評，由於通過後三年內沒有動工，在經過多方協商之下，一直拖到2017年才進行環境現況差異分析，中油規劃開發總面積232公頃、填海造陸77公頃，超過300公頃大潭藻礁群將被全部覆蓋；賴揆2018年對外宣布限期9月將通過三接環評，環團對此展開強烈抗議，經過1次流會後，勉強湊齊環評委員在會議中強勢通過本案；政府的黑手公然介入專業審查機制，吃相難看。

根據文化資產保存法第110條：「直轄市，縣（市）主管機關依本法應作為而不作為，致危害文化資產保存時，得由行政院，中央主管機關命其於一定期限內為之；屆期仍不作為者，得代行處理，但情況急迫時，得逕予代行處理。 」

台灣蠻野心足生態協會表示，大潭藻礁具代表性生態體系，獨特地形，可展現生物與自然地景之多樣性，且具基因保存永久觀察，教育及科學研究價值，不該因主管機關的怠於作為和權責爭議，任由國家珍貴的自然資產遭到破壞，行政院有必要依文資法第110條代行處理，啟動審議程序，也要求執政黨在選前最後幾天，再次重新評估三接工程遷址。

(中時 )