伊朗高級將領遭美空襲死亡 油價聞訊飆漲 12:412020/01/03 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗高級將領遭美國空襲死亡，導致美伊緊張局勢惡化，同時讓外界對這個蘊藏豐富原油地區爆發衝突感到憂慮，原油價格今天聞訊飆漲逾4%。 根據與伊朗關係密切的伊拉克準軍事部隊「人民動員」（Hashed al-Shaabi），伊朗「聖城部隊」（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達國際機場遭空襲死亡。 這項消息傳出後，倫敦市場北海布倫特原油價格飆漲4.4%，報每桶69.16美元。 紐約市場西德州中級原油價格勁揚4.3%，報每桶63.84美元。 (中央社) #原油 #伊朗 #原油價格 #價格 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 膽敢挑戰王后地位 網瘋傳泰王廢妃已死 - 國際 伊朗如何報復美國？ 美國盟友剉咧等 - 國際 悲劇！日新年傳統奪9命 百人送醫 - 國際 小王子毛帽詢問度爆表 業主吃不消停收訂單 - 國際 全球最安全航空公司 台灣這家排第3 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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