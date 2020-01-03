伊朗高級將領遭美國空襲死亡，導致美伊緊張局勢惡化，同時讓外界對這個蘊藏豐富原油地區爆發衝突感到憂慮，原油價格今天聞訊飆漲逾4%。

根據與伊朗關係密切的伊拉克準軍事部隊「人民動員」（Hashed al-Shaabi），伊朗「聖城部隊」（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達國際機場遭空襲死亡。

這項消息傳出後，倫敦市場北海布倫特原油價格飆漲4.4%，報每桶69.16美元。

紐約市場西德州中級原油價格勁揚4.3%，報每桶63.84美元。

(中央社)

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